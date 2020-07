Alex Zanardi, ultime notizie: intervento cranio-facciale, le condizioni (Di lunedì 6 luglio 2020) Alex Zanardi è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico: queste le ultime notizie dal policlinico Le Scotte di Siena, dove è ricoverato il campione. Tutti fanno il tifo per lui, tutti sono con il fiato sospeso in attesa di aggiornamenti e tutti si preoccupano di conoscere le condizioni di Zanardi ogni giorno. Sembra un … L'articolo Alex Zanardi, ultime notizie: intervento cranio-facciale, le condizioni proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Eurosport_IT : Terzo intervento per Alex #Zanardi, operazione durata 5 ore. Condizioni stabili ma ancora gravi... forza Alex!!! ???? - matteosalvinimi : Forza Alex, gli italiani ti vogliono bene! - angelomangiante : Secondo intervento chirurgico poco fa per #Zanardi operato nuovamente al cervello. Due ore e mezza di intervento ne… - SarettaMandis86 : Altro intervento chirurgico per Alex. Forza Alex, siamo tutti con te. #Zanardi - sportal_it : Nuovo intervento per Alex Zanardi -