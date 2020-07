Speranza: “Finché virus sarà attivo in Italia e nel mondo si dovrà usare la mascherina” (Di domenica 5 luglio 2020) “Sto valutando con il mio ufficio legislativo l’ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori nei casi in cui una persona deve curarsi e non lo fa. Ma attenzione, il mio giudizio su come si sono comportati gli Italiani in questa crisi è positivo: senza questa sintonia di fondo tra le misure adottate e i comportamenti individuali noi non avremmo piegato la curva”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza in un’intervista a ‘La Repubblica’ in merito al caso dell’imprenditore che in Veneto è andato in giro malato e, prima di aggravarsi, ha rifiutato le cure. Un comportamento che il ministro giudica “inaccettabile” e quindi “su questo è giusto essere durissimi”. Secondo Speranza “il messaggio che arriva dalla lettura dei dati è che il virus circola ancora. Finché sarà ... Leggi su sportface

