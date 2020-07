Sella Nevea: donna cade per 50 metri nei pressi di Sella Bilapec (Di domenica 5 luglio 2020) La stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico assieme ai soccorritori della Guardia di Finanza di Sella Nevea è stata allertata intorno alle 15,30 per una caduta avvenuta nel gruppo del Canin, nei pressi di Sella Bilapec, dove sono presenti resti di postazioni belliche. Qui una donna sarebbe caduta per una cinquantina di metri e sarebbe gravemente ferita.Intorno alle 12 la stessa stazione è stata allertata in comune di Malborghetto sul Jof di Miezegnot dove una donna avrebbe sentito dei richiami di aiuto. Le squadre hanno perlustrato parte della zona senza al momento riscontrare nulla. Sul posto è arrivato anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco da Venezia. Leggi su udine20

WebcamForSki : Sella Nevea - Pista Canin - Friuli Venezia Giulia #webcam #neve #ski - Defcon1979 : @humarius Io ero a Sella Nevea - Defcon1979 : @doctormaw Sella Nevea, casa, a farmi qualche camminata al fresco - Defcon1979 : @maxkite66 Yesss! Ma siamo a fine giugno! Vado a casa mia a Sella Nevea, non ci metto piede da novembre -

Ultime Notizie dalla rete : Sella Nevea Sella Nevea. Donna precipita per 50 metri: gravissima Nordest24.it Udine, ruzzola per 50 metri nel gruppo del Montasio

Una donna austriaca si è infortunata mentre scendeva dalla Cima di Terrarossa, nel gruppo del Montasio (Alpi Giulie). La probabile causa della caduta, avvenuta a circa mezzora di cammino dal rifugio d ...

Terrarossa, una escursionista austriaca scivola sul pendio dopo un malore

Una donna austriaca si è infortunata mentre scendeva dalla Cima di Terrarossa, nel gruppo del Montasio nelle Alpi Giulie. La probabile causa della caduta, avvenuta a circa mezzora di cammino dal rifug ...

Una donna austriaca si è infortunata mentre scendeva dalla Cima di Terrarossa, nel gruppo del Montasio (Alpi Giulie). La probabile causa della caduta, avvenuta a circa mezzora di cammino dal rifugio d ...Una donna austriaca si è infortunata mentre scendeva dalla Cima di Terrarossa, nel gruppo del Montasio nelle Alpi Giulie. La probabile causa della caduta, avvenuta a circa mezzora di cammino dal rifug ...