PlayStation 5 e Xbox Series X aumenteranno i prezzi dei giochi? I giocatori hanno sentimenti contrastanti (Di domenica 5 luglio 2020) Qualche giorno fa, il publisher 2K annunciò il prezzo retail di NBA 2K21, svelando che il titolo sportivo sarebbe costato 10 dollari in più su console next-gen PS5 e Xbox Series X.2K si giustificò dicendo che il prezzo superiore era solo un riflesso della cura e della qualità che il titolo vanterà sul nuovo hardware. Ovviamente, la comunità gaming, specialmente la fetta più squattrinata, non l'ha presa benissimo.Curioso di scoprire l'effetto della notizia fra i suoi followers, il celebre analista Daniel Ahmad ha indetto su sondaggio su Twitter, chiedendo alla community cosa pensa di questo aumento di prezzo e della sua possibile diffusione su tutta la next-gen.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #PlayStation5 e #XboxSeriesX aumenteranno i prezzi dei giochi? I giocatori hanno sentimenti contrastanti. - VideoGamersITA : Epic Games guarda alla next-gen e promette: 'PS5 e Xbox Series X avranno una grafica da film' - IGN Italia - IGNitalia : Kim Liberi, direttore tecnico di Epic Games, è tornata a parlare delle potenzialità di Unreal Engine 5: 'La grafica… - Info_e_Games : NBA 2K21 su PS5 e Xbox Series X costa di più: ecco perché - - Info_e_Games : Call of Duty Warzone: nuova mappa in arrivo con la Stagione 5? - -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation Xbox

iCrewPlay.com

5 Lives Studios e Deep Silver hanno mostrato, poche ore fa, un nuovissimo trailer dedicato a Windbound, il loro nuovo survival in arrivo il prossimo 28 agosto su PS4, Xbox One, Google Stadia, Nintendo ...NACON e Big Ant Studios sono lieti di svelare il primo video di gameplay per il loro nuovo progetto: Tennis World Tour 2, titolo che sarà disponibile da settembre per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo ...