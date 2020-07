Pagelle F1, GP Austria 2020: Bottas perfetto, che graffio di Leclerc nel finale (Di domenica 5 luglio 2020) Valtteri Bottas vince la prima gara del Mondiale 2020 al Red Bull Ring. Hamilton, penalizzato 5” dopo un contatto con Albon, lascia la seconda posizione a un super Charles Leclerc, autore di due sorpassi da antologia su Perez e Norris. Il campione del mondo chiude 4°, dietro anche a Lando Norris di soli due decimi: il classe ’99 si porta a casa un pazzesco terzo posto. Sebastian Vettel si gira per evitare Sainz e finisce 10°, mentre Max Verstappen si ritira per problemi tecnici. Solo 11 vetture al traguardo, in una prima tappa che è stata letteralmente una sfida ad eliminazione. Di seguito i voti ai protagonisti del Gran Premio. LE CLASSIFICHE AGGIORNATE DOPO IL GP D’Austria 2020 ORDINE DI ARRIVO E RISULTATI GP D’Austria 2020 Valtteri Bottas 10: Pole position e gara portata a casa meritatamente. Il finlandese deve anche sudarsela più ... Leggi su sportface

sportface2016 : #GPAustria Le pagelle ai piloti protagonisti: weekend perfetto di #Bottas, #Leclerc graffiante nel finale - leggoit : #AustrianGp F1, Gp d'Austria. PAGELLE QUALIFICHE. Norris meglio delle Mercedes, Ferrari già insufficienti. Lo scono… - sportface2016 : PAGELLE - #F1 qualifiche #AustrianGP 2020: #Mercedes super, #Ferrari da horror -