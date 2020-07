Pagelle e Highlights 30^ giornata: Inter-Bologna 1-2, tracollo nerazzurro. Cagliari-Atalanta 0-1, decide Muriel dal dischetto. Parma-Fiorentina 1-2, doppio Pulgar dagli undici metri (Di domenica 5 luglio 2020) Pagelle 30 giornata SERIE A- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 30^ giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Juventus-Torino, match in programma sabato alle 17:15,… L'articolo Pagelle e Highlights 30^ giornata: Inter-Bologna 1-2, tracollo nerazzurro. Cagliari-Atalanta 0-1, decide Muriel dal dischetto. Parma-Fiorentina 1-2, doppio Pulgar dagli undici metri proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi su serieanews

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Highlights Inter-Bologna 1-2, Lukaku-gol non basta. Mihajlovic rimonta con Juwara e Barrow Sky Sport Inter-Bologna 1-2 Voti | Highlights | Pagelle | Tabellino

La preoccupazione di Fonseca. Dopo la brutta sconfitta di ieri sera, la Roma resta a 3 punti dal Napoli. Il Napoli invece, a detta di Gattuso, deve lottare in ogni gara per cercare di metabolizzare un ...

LIVE Athletic Bilbao-Real Madrid 0-1, la Liga in DIRETTA: Sergio Ramos firma la vittoria con una rete su calcio di rigore. Pagelle e highlights

95' Finisce la partita, Athletic Bilbao–Real Madrid 0-1. 13.44 Il risultato e il margine alla fine del primo tempo sono stati uguali a quelli a fine partita in cinque degli ultimi sei scontri diretti ...

