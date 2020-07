Napoli-Roma, gli allenatori. Gattuso parla di mentalità e Insigne, Fonseca contento dell’atteggiamento (Di lunedì 6 luglio 2020) Vittoria importante per il Napoli nel posticipo della trentesima giornata di Serie A contro la Roma. Le reti di Callejon e Insigne danno i tre punti ai partenopei. Non basta il gol di Mkhitaryan ai giallorossi, alla terza sconfitta consecutiva e raggiunti al quinto posto proprio dagli azzurri. Gennaro Gattuso ha commentato il successo del suo Napoli ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Non c’è nessun segreto, alleno giocatori forti e bisogna ricordarglielo. Dopo la finale di Coppa Italia gli dissi che bisognava pedalare e avere una mentalità vincente. Lorenzo (Insigne, ndr) deve lavorare, deve provare a saltare l’uomo. Ha tecnica, se le gambe lo aiutano può fare sempre la differenza. Vuole giocare sempre, mi guarda storto se lo sostituisco, ma è molto intelligente, quando ci alleniamo capisce tutto al volo. Questa squadra deve ... Leggi su calcioweb.eu

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - OfficialASRoma : ?? @EdDzeko è l'unico giallorosso ad aver segnato 2 doppiette contro il Napoli, entrambe arrivate al San Paolo Altr… - sscnapoli : ?? #NapoliRoma cambia l’arbitro: Rocchi sostituisce Di Bello ?? - MilanPress_it : La classifica aggiornata ?? Il #Milan conquista altri tre punti e sale a quota 46, a -2 da #Roma e #Napoli??? Questo… - LAROMA24 : NAPOLI-ROMA: le pagelle. PELLEGRINI 'A tastoni' 5 - IBANEZ 'Spalle ustionate' 5 #AsRoma -