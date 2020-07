Morto Carlo Flamigni, padre della fecondazione assistita (Di domenica 5 luglio 2020) Morto a ottantasette anni Carlo Flamigni, considerato come il padre della fecondazione assistita. È Morto Carlo Flamigni, luminare della fecondazione assistita. L’uomo aveva ottantasette anni. Morto Carlo Flamigni, luminare della fecondazione assistita La notizia della morte è stata comunicata su Facebook dal figlio di Carlo Flamigni. “Ciao papà, speravo che questo momento non arrivasse mai, il dolore è grande almeno quanto il bene che ti ho voluto… Ma un giorno ci rivedremo prof”, ha scritto il figlio del Professore su Facebook come riportato dall’Ansa. Nella giornata del 6 luglio sarà allestita la camera mortuaria nella città di Forlì. “Se n’è andato un pezzo della mia vita e della storia della medicina bolognese e italiana. Un uomo importante, innovativo, polemista, di ... Leggi su newsmondo

repubblica : È morto Carlo Flamigni, una vita per i diritti per le donne [di ROSARIO DI RAIMONDO e ILARIA VENTURI] [aggiornament… - Agenzia_Ansa : Morto #Flamigni, luminare della fecondazione assistita. La camera ardente lunedì e martedì a Forlì #ANSA - fattoquotidiano : Carlo Flamigni, morto il ginecologo ‘padre’ della fecondazione assistita: aveva 87 anni - infoitinterno : Morto Carlo Flamigni, padre della fecondazione assistita: aveva 87 anni - infoitinterno : È morto Carlo Flamigni, padre della fecondazione assistita. Bonaccini: 'Un grande medico, sempre dalla parte delle… -