Mandzukic Juventus, il croato ritorna in Italia dopo la rescissione con l’Al Duhail (Di domenica 5 luglio 2020) Mandzukic Juventus – Il centravanti croato rescinde il suo contratto con l’Al Duhail,squadra del Qatar e si appresta a ritornare nel calcio europeo. Non si esclude anche un accordo con il Benevento di Vigorito dopo la promozione in Serie A. L’ex Bayern Monaco ha ufficialmente dichiarato di aver chiuso la sua avventura con la squadra asiatica tramite il suo profilo Twitter. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato anche le turche Fenerbahce e Galatasaray sono pronte ad ingaggiarlo. Juventus: Mandzukic pensa al ritorno in A Mandzukic, inoltre, ha commentato e ringraziato il club nel quale si è trasferimento nel mercato invernale. Le parole: “Ho raggiunto un accordo con il managmente dell’Al Duhail per risolvere il mio contratto di comune accordo. Apprezzo la fiducia e l’ospitalità che ho ricevuto in Qatar e auguro il ... Leggi su juvedipendenza

