Live Inter-Bologna 1-0: palo di Lautaro e tap in di Lukaku (Di domenica 5 luglio 2020) Seconda gara casalinga consecutiva per l'Inter di Antonio Conte, che quest'oggi affronta il Bologna guidato da Sinisa Mihajlovic, ex giocatore e vice di Mancini tecnico nerazzurro. I padroni... Leggi su ilmattino

Inter : ?? | FOTOGALLERY Una incredibile altalena di emozioni al 'Tardini'... ?? Tutte le più belle immagini di #ParmaInter… - Inter : ?? | FOTOGALLERY Pioggia di gol a San Siro: tutte le immagini più belle di #InterBrescia! ???????????? Qui la gall… - DiMarzio : #LIVE | #Inter, l'arrivo di #Hakimi al Coni per la seconda parte delle visite mediche - frances18008072 : RT @calciomercatoit: ??22' GOOOL DELL'#INTER! Colpo di testa in tuffo di #Lautaro, palo pieno e #Lukaku si allunga per il tap-in facile fac… - inter_alcolica : @lory185511252 Ci sono appe come Live football su play Store se ti interessano si vedono bene. ..Quando si è fuori sono comode?? -