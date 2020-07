Leclerc e Verstappen decidono di non inginocchiarsi per il ‘Black lives matter’ (Di domenica 5 luglio 2020) Un paddock diviso. Non nelle intenzioni, ma nei modi di manifestare la propria lotta contro il razzismo. Poco prima dello spegnimento dei semafori del Gp d’Austria, primo Gran Premio della stagione, i piloti – come da tradizione – hanno assistito all’esecuzione dell’inno nazionale. Lewis Hamilton, in prima fila per quel che riguarda anche le questioni razziali, si è inginocchiato e con lui anche Sebastian Vettel e altri. Leclerc e Verstappen (ma anche altri, come Raikkonen), invece, hanno deciso di rimanere in piedi. Indossando la maglia ‘End Racism’. LEGGI ANCHE > La Mercedes sceglie la livrea nera contro il razzismo I due piloti avevano già annunciato, qualche ora fa, la loro decisione di non inginocchiarsi durante l’inno, confermando però la loro adesione alla lotta contro il razzismo. Lewis Hamilton, ... Leggi su giornalettismo

