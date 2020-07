L’Atalanta continua a vincere, espugnata Cagliari (Di domenica 5 luglio 2020) L'Atalanta continua a vincere e piazza il colpo anche a Cagliari con Muriel. Successo importante in chiave salvezza della Sampdoria sulla Spal. Pareggio d'oro del Genoa a Udine. Il Brescia batte il Verona, la Fiorentina espugna Parma. Questi i risultati delle partite delle ore 19.30 valide per la trentesima giornata. Brescia-Verona 2-0, 53' Papetti, 96' Donnarumma Cagliari-Atalanta 0-1, 27' Muriel (rig) Parma-Fiorentina 1-2, 19' (rig) e 31' (rig) Pulgar, 49' Kucka Sampdoria-Spal 3-0, 11' e 48' Linetty, 45' Gabbiadini Udinese-Genoa 2-2, 44' Fofana, 73' Lasagna, 81' Pandev, 97' Pinamonti. Già disputate Juventus-Torino 4-1, Sassuolo-Lecce 4-2, Lazio-Milan 0-3, Inter-Bologna 1-2. Chiude la giornata Napoli-Roma in programma alle 21.45. Classifica: Juventus 75, Lazio 68, Inter 64, Atalanta 63, Roma 48, Milan 46, Napoli 45, Verona 42, Bologna 41, Sassuolo 40, Parma, Cagliari 39, ... Leggi su ilfogliettone

zazoomblog : Serie A: l’Atalanta continua a vincere la Fiorentina espugna il Tardini - #Serie #l’Atalanta #continua #vincere - Simo8806900458 : @onestidal1908 @onestidal1908 anche l'Atalanta può ancora farcela a superarvi... La freccia l'ha già messa! E la pr… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie A, ecco i risultati: l’Atalanta continua a vincere, bene Brescia… - Damiano0306 : Se continua così l’Atalanta rischia di arrivare seconda ahahaha - Alb3rtSuell : #CagliariAtalanta intanto @SkySport continua con i pompini agli avversari del Cagliari. Ok che l'Atalanta è forte,… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Atalanta continua Coronavirus, l'Oms avverte: «Prepararsi al peggio» La Legge per Tutti