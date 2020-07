Jole Santelli, i tamarri della Cittadella e Gabriele Muccino (Di domenica 5 luglio 2020) Parliamoci chiaro : il “brand Calabria”, al tempo della Santelli, è superbamente, titanicamente tamarro. Del resto, i prodromi di questa “picarissima” strategia di promozione della nostra terra erano facilmente rinvenibili nel ritornello elettorale “Jole col sole”. Una cagata pazzesca! Di più: la modulazione paesanotta di un bombardiere B-52 (stile Apocalypse now), in grado di sventrare tremila anni di storia del pensiero occidentale da Anassimene a Battisti-Mogol. Nel frattempo, lo “stile caciottaro”, tra dichiarazioni di indipendentismo da Luci a San Fili e parossistici orecchini barocchi, è andato sempre più affinandosi, dando via via il due di picche persino alle rurali consonanti doppie, trine e quadruple di Mario Oliverio da San Giovanni in Fiore. In verità, il marchio Maruzzu, se comparato al ... Leggi su nextquotidiano

