Inter Bologna 1-0 LIVE: palo di Barrow (Di domenica 5 luglio 2020) Allo Stadio San Siro, la 30ª giornata di Serie A 2019/20 tra Inter e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “San Siro”, Inter e Bologna si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Bologna 1-0 MOVIOLA 55′ palo di Barrow – Botta violenta dalla distanza che rimbalza e si stampa sul palo. 48′ Tiro di Candreva – L’esterno ci prova dalla lunga distanza con un tiro in diagonale: Skorupski devia alla sua sinistra Inizia la ripresa – Si gioca 33′ Miracolo di Handanovic su Orsolini – Il portiere sloveno si supera sul tiro a distanza ravvicinata dell’attaccante rossoblù 28′ Young vicino al gol – Bellissima azione dell’inglese che si beve Tomiyasu con un tunnel, entra in area e ... Leggi su calcionews24

