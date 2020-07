Formula 1, Horner arrabbiato con Hamilton: “ha sbagliato con Albon, dovrebbe chiedere scusa” (Di domenica 5 luglio 2020) L’incidente avvenuto tra Lewis Hamilton e Alex Albon non è andato giù a Chris Horner, costretto ad ingoiare oggi un doppio boccone amaro con i ritiri di Verstappen e dello stesso pilota anglo-thailandese. Bryn Lennon/Getty ImagesIl team principal della Red Bull si è arrabbiato eccome nel post gara con il campione del mondo, sottolineando come dovrebbe chiedere scusa per il suo comportamento: “Albon aveva fatto ciò che doveva fare, aveva completato il sorpasso. Doveva usare il vantaggio dato dal grip e l’ha fatto. Si è trattato di un errore di valutazione di Lewis, per il quale dovrebbe scusarsi. Uscire con zero punti, quando abbiamo avuto l’opportunità di vincere sia con Max e poi con Alex, è una sensazione piuttosto brutale. Quando la Mercedes ha usato meno potenza dei propri motori dopo il primo pit stop, ... Leggi su sportfair

Gara pazza, travolgente, bellissima, combattuta e piena di sorprese. Come accadeva un tempo, negli anni Settanta, Ottanta, Novanta, quando l'affidabilità era il punto debole di tante monoposto di F1 e ...

71° giro/71 BOTTAS VINCE IL GP D’AUSTRIA! Hamilton secondo all’arrivo, ma è fuori dal podio a causa dei 5 secondi di penalità! Un magnifico Charles Leclerc chiude secondo, Lando Norris terzo con la Mc ...

