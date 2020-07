Forlì. Morto Carlo Flamigni padre della fecondazione assistita (Di domenica 5 luglio 2020) Lutto nel mondo della medicina italiana. Carlo Flamigni, medico, ginecologo, scrittore, padre della fecondazione assistita, è venuto a mancare ad 87 anni. Già membro del Comitato nazionale di Bioetica e direttore della clinica ostetrica dell’Università di Bologna, ha speso la sua vita per i diritti delle donne, per la libertà di scelta, per la difesa di leggi come quella sull’aborto. Carlo Flamigni abitava a Forlì nella sua casa di famiglia. La camera ardente sarà allestita nella città romagnola lunedì 6 luglio, dalle 14 alle 19 e martedì dalle 7 alle 14. Leggi su laprimapagina

