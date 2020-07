Cinema, Marco D’Amore: “Noi poco tutelati. Gomorra? Forse in autunno…” (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIschia – “Da spettatore old style, credo ci sia una profonda differenza tra la condivisione e l’emozione di una proiezione con il pubblico e la distribuzione online, in streaming, di un film. Ritengo però che il web possa aiutare sempre più una serie di meravigliosi film italiani, prodotti poetici e di qualità, a rivolgersi a una platea ampia, soluzione altrimenti preclusa per le logiche della distribuzione nelle sale, che potrebbe penalizzarli. Ecco, la distribuzione su piattaforme online è certamente una delle strade possibili”. Il regista e attore Marco D’Amore, ospite della serata conclusiva della diciottesima edizione dell’Ischia Film Festival, parla delle nuove frontiere del Cinema post-Covid. Conquistato dalle location della rassegna, D’Amore ha raggiunto il Castello aragonese a bordo ... Leggi su anteprima24

prsmatc : RT @umvlngador: Scooby-Doo (2002) um marco no cinema. - marco__lecce : Dal 10 luglio treni a piena capienza, discoteche cinema e chiese aperte, ma gli stadi no?? - mattinodinapoli : Ischia Film Festival, Marco D'Amore: «In tempi di #coronavirus, lo streaming opportunità per registi emergenti» - larampait : #Cinema, Marco D'Amore: “#Streaming opportunità per emergenti” -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema Marco Cinema, Marco D’Amore: ‘Streaming opportunità per emergenti’ ExPartibus Ischia Global Festival apre col primo film girato durante il lockdown: c'è anche la Cucinotta

C'è anche Maria Grazia Cucinotta insieme a tanti protagonisti dell’industria cinematografica italiana nel film 'Il Cinema non si ferma', che inaugurerà il 12 luglio la 18esima edizione dell’Ischia Glo ...

Ischia Film Festival, Marco D'Amore: «In tempi di coronavirus, lo streaming opportunità per registi emergenti»

«Da spettatore old style, credo ci sia una profonda differenza tra la condivisione e l'emozione di una proiezione con il pubblico e la distribuzione online, in streaming, di un film. Ritengo però che ...

C'è anche Maria Grazia Cucinotta insieme a tanti protagonisti dell’industria cinematografica italiana nel film 'Il Cinema non si ferma', che inaugurerà il 12 luglio la 18esima edizione dell’Ischia Glo ...«Da spettatore old style, credo ci sia una profonda differenza tra la condivisione e l'emozione di una proiezione con il pubblico e la distribuzione online, in streaming, di un film. Ritengo però che ...