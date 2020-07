Boom di nidi di tartaruga marina in Sicilia: scoperte altre due nidificazioni (Di domenica 5 luglio 2020) In Sicilia, il WWF ha individuato e messo in sicurezza altri due nidi di tartaruga marina a Maganuco, in provincia di Ragusa e a Isola delle Correnti, a Portopalo, nel Siracusano. Il nido ragusano e’ stato scoperto grazie alla segnalazione dell’operatore Giuseppe Arena che ha riconosciuto le tracce mentre era intento nelle operazioni di pulizia della spiaggia e ha avvertito il WWF. La collega di Life Euroturtles e volontaria WWF Oleana Prato ha confermato la presenza delle uova, ha traslocato il nido di qualche metro per allontanarlo in sicurezza dalla linea di costa e ha avvertito Capitaneria e ripartizione faunistica di Ragusa. La scoperta del nido di Isola delle correnti la si deve al monitoraggio delle spiagge di Marzia e Giada, madre e figlia che hanno scoperto con grande sorpresa nel corso delle loro camminate mattutine sulla battigia le inconfondibili tracce ... Leggi su meteoweb.eu

