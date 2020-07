Argentero, Doc – Nelle tue mani: Matilde Gioli torna sul set: “si ricomincia” (Di domenica 5 luglio 2020) Doc – Nelle tue mani, Matilde Gioli torna sul set: è tutto pronto per per ricominciare a girare le scene mancanti. La notizia arriva dalla pagina Instagram dell’attrice Matilde Gioli, collega di Luca Argentero. Matilde Gioli che recita in Doc ha pubblicato una foto su Instagram. Si ricomincia a girare sul set di Doc: l’attrice si mostra nella foto direttamente dal set e annuncia ai fan che “è tutto pronto. Si ricomincia”. Capelli in su, vestitino corto al ginocchio, cagnolino in braccio e mascherina. Doc, Matilde Gioli: la produzione della serie bloccata per la pandemia La produzione della serie era stata infatti bloccata dalla pandemia e quindi non erano state girate le ultime puntate della fiction che vede protagonista l’attore Luca Argentero, accanto ad un cast eccellente. Una serie che va in onda su Raiuno e che ha ... Leggi su pianetadonne.blog

