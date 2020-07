5G: Boris Johnson pronto a bandire Huawei per questioni di sicurezza, probabili rischi (Di domenica 5 luglio 2020) Boris Johnson sarebbe pronto a iniziare ad eliminare gradualmente la tecnologia Huawei dalla rete 5G della Gran Bretagna entro quest’anno, e la svolta sarebbe imminente. E quanto si legge sul Sunday Telegraph, il quale precisa che l’agenzia governativa che si occupa di comunicazione e intelligence, la Gchq, ha già riconsiderato la garanzia fornita a suo tempo sulla sicurezza delle tecnologie del colosso cinese, rivalutando i rischi per la sicurezza posti dall’azienda cinese. Secondo il quotidiano britannico, questa settimana verrà sottoposto a Johnson uno studio in cui si sosterrà che le sanzioni statunitensi contro Huawei costringeranno la società a utilizzare una tecnologia “non affidabile”. Per il ‘Sunday Telegraph‘, le autorità britanniche starebbero elaborando proposte per impedire ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Boris Johnson pronto bandire Il ritorno di Farage è dietro l'angolo esquire.com