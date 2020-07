Tuttosport: la Juve offre Romero e Pellegrini più 25 milioni per Milik, il Napoli dice no (Di sabato 4 luglio 2020) Milik ha già un piede fuori dal Napoli, proiettato verso la Juventus. Tuttosport riporta le offerte che il Napoli ha rifiutato come contropartite. “Madame vorrebbe dare al Napoli il cartellino di Romero e di Pellegrini più 25 milioni cash per avere Milik, ma De Laurentiis ha già fatto sapere che l’unica contropartita tecnica gradita a Gattuso è Bernardeschi. Ma non è escluso che il centravanti polacco possa sbarcare in Premier League. Al Tottenham, per esempio, dove gioca un calciatore che da tempo piace al Napoli: Lucas Moura. Il ds Giuntoli ha chiesto che il 27enne brasiliano possa essere inserito nella trattativa, in aggiunta a una somma in danaro, qualora di Hotspurs decidessero di andare su Milik”. L'articolo Tuttosport: la Juve offre Romero e Pellegrini più 25 milioni per Milik, il Napoli dice no ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport Juve Juve, i convocati per il derby con il Torino: Chiellini e Alex Sandro out Tuttosport Serie A, Gravina: “Assenza del pubblico? Dispiace. I tifosi animano questo sport”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato una lunga intervista alle colonne di Tuttosport. Il numero uno della Federazione ... a partire dal derby tra Juventus e Torino. Dispiace non aver ...

Calciomercato Roma, nuova idea di scambio con la Juventus: Inter beffata

Calciomercato Roma, nuova idea di scambio con la Juventus: Dzeko piace a Sarri, i bianconeri pronti a offrire Romero o Bernardeschi. L’obiettivo qualificazione alla prossima Champions League è ormai t ...

