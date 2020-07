Stefano de Martino smentisce il flirt con Alessia Marcuzzi (Di sabato 4 luglio 2020) Nella serata di ieri Dagospia ha rivelato un’indiscrezione bomba su Stefano de Martino e la crisi inapsettata sopraggiunta con Belen Rodriguez. Da settimana di parla di uno o più presunti tradimenti del ballerino con colleghe di lavoro e tanti i nomi che si sono fatti per individuare il terzo incomodo, tutti personaggi poi rivelatesi non attendibili. In queste ore l’informatissimo Dagospia ha rilevato il nome della showgirl che avrebbe fatto perdere la testa al conduttore di Made in Sud. A quanto pare Stefano de Martino avrebbe avuto una breve liason con Alessia Marcuzzi, un’affermazione quella del noto sito che però non ha trovato conferma da parte degli interessati. Stefano si è infatti affrettato a smentire il gossip che se fosse vero sarebbe davvero esaltante. De Martino in una storia Instagram ha parlato di una vera e propria Fake news e ... Leggi su quotidianpost

