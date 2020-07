Spalletti: “Un onore allenare l’Inter. Roma? Se fanno lavorare Fonseca…” (Di sabato 4 luglio 2020) Lunga ed interessante intervista ai canali ufficiali della Lega di Serie A per Luciano Spalletti. L'ex tecnico di Roma e Inter ha commentato alcuni aspetti legati al mondo del pallone soffermandosi, poi, anche sulle sue esperienze italiane alla guida dei due club.Spalletti: "Il calcio è emozione"caption id="attachment 534915" align="alignnone" width="462" Spalletti (getty images)/caption"Il calcio è il cuore del mondo e batte allo stesso modo ovunque e chi lo ama non gioca mai in trasferta, gioca sempre in casa", ha detto il tecnico di Certaldo con il suo modo sempre poetico di parlare. "Con il calcio ho consumato km di strada, andando ad acchiappare tutte le sensazioni più belle". E tra queste emozioni anche le sue ex squadra. "L'Inter? Ho avuto la fortuna di lavorare all’Inter, a Milano ho potuto vivere le emozioni dentro quello stadio che ... Leggi su itasportpress

