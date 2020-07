Serie A, l’auspicio di Gravina: “il calcio non può sopravvivere senza tifosi, attendiamo indicazioni dal CTS” (Di sabato 4 luglio 2020) Il mondo del calcio attende la riapertura degli stadi, dopo la ripartenza è questo adesso il prossimo obiettivo della FIGC, che punta a far tornare in tribuna i supporters delle squadre. Paolo Bruno/Getty ImagesLo ha ammesso Gabriele Gravina ai microfoni di Tuttosport: “i derby rappresentano qualcosa di particolare, affondano il loro fascino nella storia e nella tradizione. Mi auguro che Juve–Torino sia il primo e l’ultimo derby senza tifosi allo stadio. Lo spettacolo del calcio non può sopravvivere a lungo senza la passione dei tifosi. Se la curva dei contagi continuerà a scendere, mi auguro che il Comitato tecnico scientifico possa darci indicazioni nei prossimi giorni. Gli interventi adottati da Federazione e Governo hanno attenuato gli effetti generati dal Covid-19. Quello che è successo non può essere la soluzione per chi ... Leggi su sportfair

giospaggio : @MilkoSichinolfi Ma i meridionali l'avranno capito che gratta gratta per lui puzzano (e scappano anche i cani: vecc… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie l’auspicio Processo da remoto: un “vulnus” temporaneo o con postumi permanenti? Altalex