Scintille tra Pd e renziani sulla legge elettorale, volano accuse: «L’avete firmata». «Bugiardi» (Di sabato 4 luglio 2020) Una partenza difficilissima quella del testo Brescia sulla legge elettorale. Dal Pd arriva un pressing fortissimo per l’approvazione entro agosto alla Camera del provvedimento, frutto dell’accordo di maggioranza a gennaio. Con la sponda dei 5 Stelle. Italia Viva invece frena. Frena sull’accordo di gennaio: il proporzionale con soglia al 5% non convince più i renziani che ora tornano sul maggioritario, sul modello del “sindaco d’Italia”. legge elettorale, i renziani: «Che regalo a Salvini e Meloni…» Ma frenano anche sui tempi. «Ma vogliamo davvero passare luglio a litigare sulla legge elettorale? Che regalo a Salvini e Meloni…», si dice in ambienti parlamentari Iv. Quindi al di là di che tipo di riforma elettorale, Italia Viva è intanto per spostare la discussione. «Dobbiamo convertire i ... Leggi su secoloditalia

