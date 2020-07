Sarri: «Il Torino ci ha messo in difficoltà ma è venuta fuori la nostra maggiore qualità» (Di sabato 4 luglio 2020) Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Torino Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Torino. Queste le parole dell’allenatore dei bianconeri. ANALISI MATCH – «Non era una partita semplice ma siamo andati in vantaggio subito. Il rigore del Torino ci ha innervosito e abbiamo avuto un momento di confusione. Poi nel secondo tempo è venuta fuori una qualità maggiore da parte nostra». MERITI Torino – «Abbiamo lasciato la palla un pò troppo scoperta nella metà campo avversaria e venivamo infilati dai loro centrocampisti. Noi non ci muovevamo benissimo e ci hanno infilato con facilità». DYBALA – «Abbiamo un rapporto buono, diretto e schietto in cui non ci nascondiamo ... Leggi su calcionews24

juventusfc : Il report delle parole del Mister ?? - juventusfc : E' arrivato Mister #Sarri! ?? Segui il LIVE sulla sezione @JuventusTV integrata nel nostro nuovo sito e App [Dispo… - Dalla_SerieA : POKER DELLA JUVENTUS NEL DERBY - - Toro_News : ??? Il commento di #Sarri nel post-partita ?? - Vatenerazzurro1 : RT @AleCat_91: JUVENTUS - TORINO 4-1: SINTESI, ANALISI E COMMENTO! -