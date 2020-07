“Noi Campani”, Mastella: Completate le nomine dei segretari e presidenti provinciali (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il leader di Noi Campani, Clemente Mastella, ha completato le nomine dei segretari e presidenti provinciali del movimento nelle cinque province della Campania. A Napoli il segretario provinciale sarà Giacinto Russo, presidente sarà Gennaro Nocera; a Caserta Luigi Bosco segretario, Pasquale De Lucia presidente; a Benevento Molly Chiusolo segretario, Domenico Parisi presidente; ad Avellino Ciro Aquino segretario, Franco Rauseo presidente; a Salerno Luigi Nocera segretario, Antonio Mariniello presidente. “Ora a questi amici il compito di costruire l’organizzazione del partito nelle realtà provinciali con la scelta dei responsabili di settore e zonali”, afferma Clemente Mastella. L'articolo “Noi Campani”, Mastella: Completate le nomine dei segretari e presidenti provinciali proviene da ... Leggi su anteprima24

