Monza, Galliani pesca giocatori dal suo Milan: nel mirino Kucka (Di sabato 4 luglio 2020) Il Monza di Galliani e Berlusconi in vista della prossima stagione sta progettando una rosa vincente e completa in ogni zona del campo, in modo da avere meno problemi possibili nel corso del campionato di Serie B.ALTAMENTE COMPETITIVIIl Monza avrà una rosa altamente competitiva. E' il principale obiettivo di Galliani e la costruzione della rosa si sta muovendo verso questa direzione: servono giocatori dalla grande esperienza e dal rendimento garantito, possibilmente con un trascorso importante anche in categorie superiori. La strategia di Galliani in queste ultime settimane sembra molto chiara: pescare giocatori che hanno fatto parte del suo Milan, cercando di avviare trattative con agenti e giocatori di cui già conosce necessità e carattere, in modo da avere la strada spianata per la trattativa.IL SOGNOIl sogno per il Monza in questo ... Leggi su itasportpress

