Monopattino selvaggio, la Raggi mette gli steward per evitare incidenti (Di sabato 4 luglio 2020) Per arginare il picco di incidenti dovuti all'uso sconsiderato dei monopattini elettrici, Virginia Raggi corre ai ripari. E s'inventa la figura dello steward. «Muoversi in sicurezza vuol dire guidare con responsabilità e nel rispetto delle norme del codice della strada. Per questo è importante che tutti facciano la loro parte. Gli operatori di sharing di monopattini elettrici a Roma hanno lanciato una campagna per la guida sicura dei mezzi». Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma che aggiunge: «Nei fine settimana un gruppo di steward girerà per le strade del centro per ricordare, soprattutto ai più giovani, il corretto utilizzo di questi veicoli a due ruote. Regole basilari come il divieto assoluto di salire in due su uno stesso mezzo. Ricordo che da inizio giugno sono arrivati a Roma 4mila monopattini a servizio di cittadini e ... Leggi su iltempo

