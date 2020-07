Milan, Massara esalta Ibrahimovic: “la presenza di Zlatan è importante, sarà un contributo decisivo” (Di sabato 4 luglio 2020) Il Milan ritrova Zlatan Ibrahimovic, figura fondamentale per il finale di stagione in termini di leadership e gol. Ricky Massara, ds rossonero, ha tessuto le lodi dello svedese nel prepartita di Lazio-Milan dichiarando a ‘DAZN’: “dobbiamo affrontare una partita alla volta, sono tutte difficili. Questa in particolare. La presenza di Zlatan Ibrahimovic è importante, siamo felici di recuperarlo e di averlo per questo finale di campionato: ci darà un contributo decisivo. A Ferrara, alla vigilia, speravamo di poter vincere la partita: poi le partite vanno giocate sul campo, dopo 20′ la possibilità di recuperare lo 0-2 diventava un buon risultato. Abbiamo dimostrato però una buona condizione fisica, siamo cresciuti nel secondo tempo e questo ci fa ben sperare per terminare meglio questa stagione anomala“.L'articolo Milan, Massara ... Leggi su sportfair

