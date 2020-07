Meteo per domenica 5 Luglio. Ancora TEMPORALI, ecco le regioni colpite (Di sabato 4 luglio 2020) Un vero e proprio vortice ciclonico sta influenzando negativamente il Meteo del weekend sull’Italia, con un carico di TEMPORALI che talvolta assumono carattere di nubifragio. Dopo il Nord, sono le regioni centro-meridionali a risentire maggiormente del maltempo. Storm rolling onto the beach with dark clouds and destructionAbbiamo quindi a che fare con una vera e propria battuta d’arresto dell’Estate, che peraltro quest’anno ha faticato non poco ad ingranare, con il primo arrivo del caldo che si è avuto solo a fine giugno. L’evoluzione del maltempo sarà comunque rapida e pertanto questa crisi dell’estate è destinata a risolversi subito. La circolazione depressionaria si appresta a spostarsi verso lo Ionio favorendo un miglioramento sulle regioni centro-settentrionali, ma penalizzerà Ancora il Sud con altre piogge e ... Leggi su meteogiornale

