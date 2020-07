Coronavirus, 200mila persone di nuovo in quarantena in Catalogna (Di sabato 4 luglio 2020) Coronavirus, il governo catalano ha deciso di obbligare alla quarantena più di 200mila persone. Situazione preoccupante in Catalogna. Il governo catalano ha deciso di rimettere in quarantena obbligatoria più di 200mila persone, tutti abitanti di 38 diversi piccoli comuni in provincia di Segrià, a seguito di un forte aumento di casi positivi al Covid-19 registrati … L'articolo Coronavirus, 200mila persone di nuovo in quarantena in Catalogna è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

LaStampa : Coronavirus, la Catalogna mette in quarantena 200mila persone: chiusi 38 piccoli Comuni - SkyTG24 : Coronavirus Spagna, la Catalogna mette in quarantena 200mila persone - Thunderciccio : Coronavirus, ultime notizie. Contributo a fondo perduto: erogati 2,9 miliardi. Negli Usa oltre 50mila nuovi casi pe… - Notiziedi_it : Coronavirus, paura in Catalogna: 200mila persone in quarantena, chiusi 38 piccoli comuni - Tomas1374 : RT @LaStampa: Coronavirus, la Catalogna mette in quarantena 200mila persone: chiusi 38 piccoli Comuni -