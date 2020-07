Buffon scavalca Maldini: la nuova top 10 delle presenze in Serie A (Di sabato 4 luglio 2020) La titolarità di Buffon nel derby contro il Torino gli ha permesso di diventare il giocatore con il maggior numero di presenze in Serie A. Il portiere della Juventus ha superato così Paolo Maldini, ma vediamo qual è la top 10 delle presenze nel massimo campionato.TOP 10caption id="attachment 986593" align="alignnone" width="300" Screenshot Twitter Juventus/captionAl primo posto dunque troviamo Gianluigi Buffon con 648 presenze. Ecco la classifica all-time:Paolo Maldini 647Francesco Totti 619Javier Zanetti 615Gianluca Pagliuca 592Dino Zoff 570Pietro Vierchowod 562Roberto Mancini 541Silvio Piola 537Enrico Albertosi 532 Buffon scavalca Maldini: la nuova top 10 delle presenze in Serie A ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

