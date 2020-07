Atletica, Tortu chiude al secondo posto nel ‘Trofeo Rieti – Fastweb Cup’ (Di sabato 4 luglio 2020) Quest’oggi il primatista italiano dei 100 metri, Filippo Tortu, è tornato a gareggiare nel ‘Trofeo Rieti – Fastweb Cup‘, manifestazione che ha dato il via alla stagione dell’Atletica leggera italiano, dopo la lunga pausa causata dalla pandemia di Covid-19. Dopo aver disputato la sua batteria e aver fatto segnare un 10″28, l’azzurro si è classificato al secondo posto con un tempo di 10″31, alle spalle del ghanese Sean Safo-Antwi, vincitore della contesa in 10″29. Leggi su sportface

