Anticipazioni Beautiful lunedì 6 luglio 2020 (Di sabato 4 luglio 2020) Lunedì 6 luglio 2020 – Thomas manipola Hope: Thomas seriamente intenzionato a nascondere ad Hope la verità, continua nella sua opera di manipolazione in modo che Hope possa credere sempre di aver fatto la scelta giusta. Così senza farsi accorgere dalla giovane arriverà perfino a cancellarle dal cellulare una foto della sua piccola in modo che possa tagliare in maniera netta i ricordi del suo passato infelice. L'articolo Anticipazioni Beautiful lunedì 6 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

