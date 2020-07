Uomini e donne, Alessandro Graziani e Davide Basolo ai ferri corti: ‘Le cose si vengono a sapere’ (Di venerdì 3 luglio 2020) Nonostante il caldo torrido che toglie le forze, qualcuno ha ancora energie per scaramucce che hanno come campo di battaglia i social. A litigare sono Davide Basolo e Alessandro Graziani, accomunati dal non essere stati scelti dalla tronista di Uomini e donne Giovanna Abate (che sarebbe già in crisi con il neo fidanzato Sammy Hassan). Il botta e risposta tra Davide Basolo e Alessandro Graziani Nel rispondere a un follower che si complimentava con lui mettendo invece in dubbio l’interesse di Sammy nei confronti di Giovanna, Alessandro scrive: “C’è chi è peggio fidati” aggiungendo l’emoticon di una maschera come riporta il sito Isaechia.it. Chiaro il riferimento a Davide, che si è presentato a Uomini e donne con la maschera (e facendosi chiamare Alchimista). A quanto pare tra i due non corre buon sangue, e Basolo ha risposto con ... Leggi su tvzap.kataweb

6000sardine : La situazione della nave #OceanViking è arrivata al limite. In questo momento di pandemia emerge una verità: non si… - Agenzia_Ansa : Anziano a chi? La soglia si alza 73 anni per gli uomini, 76 per le donne - Pontifex_it : Oggi ricordiamo i primi martiri della Chiesa di Roma. Essi ci consegnano un’eredità da custodire e imitare: il Vang… - seiartestyles : RT @jemenfousoui: 'Il femminismo non andrà da nessuna parte senza gli uomini, è grazie agli uomini che ora le donne hanno dei diritti' un p… - Fabiorapiti : @floflafli Voi donne per noi uomini siete indispensabili in tutto e per tutto.?? -