Temptation Island: ecco cosa è successo nella prima puntata (Di venerdì 3 luglio 2020) Finalmente Temptation Island è tornato con la prima puntata e solo ieri ne abbiamo viste delle belle. Ma andiamo con ordine. Filippo Bisciglia, il conduttore, ha presentato tutte le sei coppie che quest’anno metteranno a dura prova il loro amore e fra queste, due appartengono alla categoria VIP: Valeria e CiavyAntonella Elia e Pietro Delle Piane (VIP)Annamaria e AntonioAnna e AndreaManila Nazzaro e Lorenzo Amoruso (VIP)Sofia e AlessandroValeria e Ciavy: lei flirta con Alessandro, lui ammette di non essere innamorato La prima coppia a litigare, poco prima di salutarsi, è stata quella composta da Valeria e Ciavy. Secondo la fidanzata, infatti, Ciavy non l’avrebbe degnata neanche di uno sguardo prima dell’ultimo saluto tutto preso com’era dalla tentatrice. Non è stata una settimana facile: Ciavy ha confessato di nutrire un profondo ... Leggi su trendit

