Accadde oggi: il 4 luglio 1776 gli Stati Uniti ottengono l’indipendenza, oggi è l’Indipendence Day (Di sabato 4 luglio 2020) Con la dichiarazione d’Indipendenza sottoscritta da tutti i rappresentanti del Congresso, il 4 luglio 1776 nascono ufficialmente gli Stati Uniti d’America. oggi, 4 luglio, negli Usa si celebra l’Indipendence Day, la più importante festività nazionale. I 13 Stati dell’Unione sconfissero la Gran Bretagna nel 1781, ma ci volle il 3 settembre 1783 per ottenere il riconoscimento da parte degli inglesi. La Rivoluzione Americana (1775-1783) iniziò quando i rappresentanti delle 13 colonie nordamericane del regno britannico cercarono più autonomia all’interno dell’Impero. I FATTI La Rivoluzione Americana era iniziata nell’aprile del 1775 e le colonie inizialmente non chiedevano la completa separazione dal regno britannico. Chiedevano maggiore autonomia dall’Impero, ma i britannici e lo stesso re Giorgio III ... Leggi su meteoweb.eu

