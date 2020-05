Ted Mosby | quel treno che prima o poi arriva per tutti

Leggi su zon

(Di sabato 9 maggio 2020) La storia di Ted, protagonista di “How I Meet Your Mother”, è una testimonianza incredibile da cui apprendere il potere della resilienza Tedè un personaggio unico. Il suo racconto ai figli dell’incontro con la loro madre è un continuo tuffo nei ricordi attraverso la cornice delle avventure con Lily, Marshall, Barney e Robin. Durante la serie Ted è voce narrante e protagonista, capace, nel mosaico di esilaranti accadimenti quotidiani, di far divertire ma soprattutto di far riflettere lo spettatore. Il significato dell’amore… Ted aspira ad un ideale fiabesco di anima gemella che ritrova, idealizzandolo fin dal principio, in Robin. Sa di essere ciecamente destinato a lei e cerca in ogni modo, anche a costo di far piovere, di trovare i segni del destino che confermino la sua convinzione. Eppure il suo percorso risulta ...