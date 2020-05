"Stop all'Irap, penalizza le imprese", dice Patuelli (Di sabato 9 maggio 2020) “L'Irap è un'imposta sull'impresa che penalizza le imprese a prescindere dal reddito che possono produrre o meno”. Lo afferma Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, l'Associazione bancaria italiana, in un intervento su Il Sole 24 Ore nel quale scrive anche che l'Irap è una tassa “di dubbia compatibilità con quanto disposto dall'articolo 53 della Costituzione della Repubblica che prescrive che ‘Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva', non certo per la quantità di attività realizzate”. Secondo il presidente dell'°Abi, il gettito Irap potrebbe essere alternativamente compensato “con altre voci di Bilancio che potranno essere indicate dal ministero dell'Economia e delle Finanze” e in ogni caso “anche se non vi fosse sufficiente consenso ... Leggi su agi Coronavirus De Donno - dalla notizia della cura con il plasma allo stop del suo profilo FB

Coronavirus - la strana tesi per regolarizzare i migranti. La sottosegretaria Zampa : con lo stop all’illegalità ci guadagna la salute

Napoli - il dottor Enrico D’Andrea avverte : “Bastano due mesi di stop per perdere il grado di allenamento” (Di sabato 9 maggio 2020) “L'è un'imposta sull'impresa chelea prescindere dal reddito che possono produrre o meno”. Lo afferma Antonio, presidente dell'Abi, l'Associazione bancaria italiana, in un intervento su Il Sole 24 Ore nel quale scrive anche che l'è una tassa “di dubbia compatibilità con quanto disposto dall'articolo 53 della Costituzione della Repubblica che prescrive che ‘Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva', non certo per la quantità di attività realizzate”. Secondo il presidente dell'°Abi, il gettitopotrebbe essere alternativamente compensato “con altre voci di Bilancio che potranno essere indicate dal ministero dell'Economia e delle Finanze” e in ogni caso “anche se non vi fosse sufficiente consenso ...

capuanogio : L’assemblea della Lega @SerieA ha confermato all’unanimità l’intenzione di tornare a giocare per chiudere la stagio… - LavoroLazio_com : Stop subito all’Irap per incassare risparmi fiscali fino a 14 miliardi Il Sole 24 Ore in prima pagina titola: '... - Gazzettino : Fase 2, il governo frena le Regioni: aperture per zone di rischio e stop all’Alto Adige - Notiziedi_it : Fase 2, il governo frena le Regioni: aperture per zone di rischio e stop all’Alto Adige - fisco24_info : 'Stop all'Ira, penalizza le imprese', dice Patuelli: “L'Irap è un'imposta sull'impresa che penalizza le imprese a p… -

Ultime Notizie dalla rete : Stop all Stop all'acqua per tre ore: tecnici del Fiora a lavoro. Ecco dove e quando IlGiunco.net Cagliari, nessuna riapertura dei negozi e dei parrucchieri lunedì in tutta la Città Metropolitana: lo stop dei sindaci

A tarda sera arriva la sorpresa, la doccia fredda. I sindaci della Città Metropolitana di Cagliari non emetteranno ordinanze volte a consentire la riapertura delle attività lunedì 11 maggio. Tuttavia, ...

"Stop all'Irap, penalizza le imprese", dice Patuelli

“L’Irap è un’imposta sull’impresa che penalizza le imprese a prescindere dal reddito che possono produrre o meno”. Lo afferma Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, l’Associazione bancaria italiana, i ...

A tarda sera arriva la sorpresa, la doccia fredda. I sindaci della Città Metropolitana di Cagliari non emetteranno ordinanze volte a consentire la riapertura delle attività lunedì 11 maggio. Tuttavia, ...“L’Irap è un’imposta sull’impresa che penalizza le imprese a prescindere dal reddito che possono produrre o meno”. Lo afferma Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, l’Associazione bancaria italiana, i ...