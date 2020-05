Previsioni Meteo, mappe SHOCK per l’Europa: domani sera NEVE a Londra, poi +45°C in Calabria e Sicilia! (Di sabato 9 maggio 2020) Previsioni Meteo – L’Europa intera si appresta a vivere un periodo Meteorologico particolarmente estremo, caratterizzato da forti scambi meridiani, cioè masse d’aria in movimento da Nord verso Sud e da Sud verso Nord con conseguenze molto pesanti sulla quotidianità di molti Paesi. Nelle prossime ore, infatti, un’ondata di gelo eccezionalmente intensa per il periodo porterà la NEVE fino a Londra (tra Domenica sera e Lunedì mattina), ma anche in alcune aree di Belgio, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia, mentre in Norvegia e Scozia ci sarà il gelo con temperature fino a -5°C in zone di pianura. Uno scenario molto lontano da quello dell’Italia che anche oggi ha avuto temperature massime molto miti, con +30°C a Mantova, +29°C a Ferrara, Cosenza e Forlì, +28°C a Bologna, Bolzano, Cremona, Foggia e ... Leggi su meteoweb.eu Previsioni Meteo - FOCUS sulla storica ondata di caldo del 14-15 Maggio : confermati picchi di +40°C al Sud!!!

Previsioni Meteo - forte irruzione artica in Europa : i "Santi di Ghiaccio" portano freddo e neve tra 11 e 13 maggio [MAPPE e DETTAGLI]

