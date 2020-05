Pallanuoto, ora è ufficiale: Gabriel Hernández è il nuovo allenatore della Pro Recco (Di sabato 9 maggio 2020) A pochi giorni dall’addio ufficiale di Ratko Rudic alla panchina della Pro Recco ed alla Pallanuoto in generale, ed in seguito all’annullamento di tutte le competizioni per squadre di club sia a livello nazionale che continentale, la società ligure pensa già alla prossima stagione ed annuncia lo spagnolo Gabriel Hernández quale nuovo tecnico. Di seguito il comunicato ufficiale della Pro Recco: “Gabriel “Gabi” Hernández è il nuovo allenatore della Pro Recco. Nato a Barcellona, il 2 gennaio 1975, comincia la sua esperienza in panchina nel 2011 alla guida del Sabadell, squadra con cui conquista Coppa del Re e Supercoppa di Spagna. Un percorso che tre anni più tardi gli vale la chiamata della nazionale spagnola: è lui a guidare le Furie Rosse fino alle Olimpiadi di Rio 2016, chiuse al settimo posto dopo lo stop ... Leggi su oasport Pallanuoto femminile - Olimpiadi 2021 : i possibili nuovi innesti per il Setterosa e un pass ancora in bilico

