Oggi 1 083 nuovi casi | ma il trend è ancora in calo

(Di sabato 9 maggio 2020) Sale a 218.268 il numero degli italiani colpiti dal coronavirus.c'è stato un aumento di 1.083, numero inrispetto ai 1.327 di ieri e ai 1.401 di giovedì. Sono i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino quotidiano delle 18. I guariti disono 4.008 (ieri 2.747) per un totale di 103.031. Idecessi sono 194 (ieri 243) per un totale di 30.395 vittime. Continua, dunque, a scendere il numero delle persone attualmente positive:sono 84.842 unità (-3.119 rispetto a ieri quando si era registrato un -1.663). Prosegue inoltre ildei ricoveri: quelli in regime ordinario si sono ridotti di altre 802 unità (ieri di 538) per un totale di 13.834. Si riduce il numero di chi è ricoverato in terapia intensiva: in tutto sono 1034 pazienti, 134 in meno di ieri quando ilera stato di 143 unita'. ...