La promessa del ritorno | 10 impavidi uccelli migratori

(Di sabato 9 maggio 2020) Piccoli o grandi, da soli o in stormi di migliaia di individui, affrontano viaggi lunghissimi e pericolosi. Solcano gli oceani, sorvolano continenti ed emisferi, attraversano i deserti e le catene montuose più alte della Terra. Si spostano lungo rotte millenarie, percorrendo decine di migliaia di chilometri grazie a un incredibile senso dell’orientamento. Tutto per mantenere la “promessa del ritorno”: tornare a riprodursi nel luogo in cui sono nati.