Inter | agente Lautaro | «Non c’è nulla di vero sul suo futuro»

(Di sabato 9 maggio 2020) L’diMartinez ha smentito le voci di mercato che riguardano il giovanissimo attaccante dell’Alberto Yaque,diMartinez, ha smentito ogni voce di mercato che vorrebbe il bomber argentino lontano dall’in estate e molto vicino al Barcellona, disposto a fare follie pur di strapparlo alla concorrenza. «Di tutto quello che stanno scrivendo i giornali e che leggo in giro, non c’è propriodi. Questa è l’unica verità», ha detto Yaque ai microfoni di cittaceleste.it. Leggi su Calcionews24.com

fcin1908it : Inter, accordo tra Lautaro e il Barcellona? Parla l'agente: 'L'unica verità è che...' - - fcin1908it : SM - Inter, partenza di Lautaro sempre più probabile: contattato l'agente di Timo Werner - - sportli26181512 : Lautaro-Barça, linea bollente? Il suo agente la gela: 'Niente di vero in quello che leggo': Lautaro-Barça, linea bo… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Chiesa: 'Se mi fanno offerte sia #Juve che #Inter, rispondo così! Finiamo il campionato senza paura' '#Totti agente? Ha g… - FantaMasterApp : 'Sky: “Deciso il futuro di Werner: Juve o Inter? Ecco la verità, e sul Liverpool…”' -

Ultime Notizie dalla rete : Inter agente

Ieri mattina gli agenti del commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Vicinale Masseria Grande poiché la ...Alberto Yaque, agente di Lautaro Martinez, ha smentito ogni voce di mercato che vorrebbe il bomber argentino lontano dall’Inter in estate e molto vicino al Barcellona, disposto a fare follie pur di st ...