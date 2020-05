Chiesa: «La notizia delle nuove positività non ci ha turbati» (Di sabato 9 maggio 2020) Il Corriere dello Sport intervista Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina. Dichiara di non avere paura, ma solo voglia di tornare presto in campo. «Il mio è un messaggio di fiducia. Siamo assistiti da medici bravissimi, sono gli eroi del momento, stanno facendo un lavoro straordinario e vorrei davvero ringraziarli. Non dobbiamo avere paura. Io non ne ho, ho soltanto voglia di tornare in fretta al calcio, alle partite, al campionato dobbiamo chiudere una stagione, noi in particolare abbiamo il dovere di raggiungere la salvezza». Sulla situazione all’interno della Fiorentina, in cui sono stati sei i positivi trovati negli esami effettati negli ultimi giorni. «La squadra è consapevole del momento ma ha grande fiducia nello staff medico, sa di essere seguita con tutte le attenzioni e vuole riprendere a lavorare. Sento spesso il dottor Pengue, una ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 maggio 2020) Il Corriere dello Sport intervista Federico, attaccante della Fiorentina. Dichiara di non avere paura, ma solo voglia di tornare presto in campo. «Il mio è un messaggio di fiducia. Siamo assistiti da medici bravissimi, sono gli eroi del momento, stanno facendo un lavoro straordinario e vorrei davvero ringraziarli. Non dobbiamo avere paura. Io non ne ho, ho soltanto voglia di tornare in fretta al calcio, alle partite, al campionato dobbiamo chiudere una stagione, noi in particolare abbiamo il dovere di raggiungere la salvezza». Sulla situazione all’interno della Fiorentina, in cui sono stati sei i positivi trovati negli esami effettati negli ultimi giorni. «La squadra è consapevole del momento ma ha grande fiducia nello staff medico, sa di essere seguita con tutte le attenzioni e vuole riprendere a lavorare. Sento spesso il dottor Pengue, una ...

napolista : Chiesa: «La notizia delle nuove positività non ci ha turbati» L’attaccante della Fiorentina al CorSport: «La squadr… - Mediagol : #Fiorentina, Chiesa: 'La notizia delle nuove positività non ci ha turbati, grande fiducia nello staff medico. Futur… - RaiSport : ?? @federicochiesa: 'Mercato? Penso al presente' L'#attaccante viola è inseguito da molti #club: 'Non ci sono tratt… - infoitsport : Chiesa: “La notizia delle nuove positività non ci ha turbati. Vi spiego perchè ad inizio stagione sorridevo poco” - Fiorentinanews : Chiesa: 'La notizia delle nuove positività non ci ha turbati. Vi spiego perchè ad inizio stagione sorridevo poco'… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa notizia Basilicata, il 18 si torna a dire Messa. La chiesa lucana: «Bene ma...» La Gazzetta del Mezzogiorno Le edicole aperte a Terni e provincia domenica 10 maggio

Terni, 9 aprrile 2020 . Le rivendite di giornali aperte domenica 10 maggio TERNI Edicola Largo San Gallo - Il Pennone, piazza Tacito - Palladino, Piazza Buozzi - Edicola via Battisti - Gregori, piaz ...

Operai folgorati dalla corrente, uno è grave a Cisanello: l’altro portato al “Versilia”

Incidente sul lavoro in via della Chiesa a Ripa, nel comune di Seravezza. Due operai stavano facendo manutenzione ai pali della corrente ed erano su una piattaforma di gru. Un uomo di 35 anni, rimasto ...

Terni, 9 aprrile 2020 . Le rivendite di giornali aperte domenica 10 maggio TERNI Edicola Largo San Gallo - Il Pennone, piazza Tacito - Palladino, Piazza Buozzi - Edicola via Battisti - Gregori, piaz ...Incidente sul lavoro in via della Chiesa a Ripa, nel comune di Seravezza. Due operai stavano facendo manutenzione ai pali della corrente ed erano su una piattaforma di gru. Un uomo di 35 anni, rimasto ...