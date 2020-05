Tremendo lutto nello sport Aveva appena compiuto 18 anni ed era considerata una grande

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 8 maggio 2020)nel mondo dello. A soli 18è morta Johanna Bassani, che era diventata maggiorenne soltanto lo scorso 25 aprile. Una notizia terribile che ha scosso tutti. La ragazza era una sciatrice e a comunicare la notizia della sua prematura scomparsa è stata la federazione austriaca di sci. Alcune ore fa è giunta la nota ufficiale, ma il suo decesso risale a martedì quando è stato ritrovato il suo corpo. Non sono state rivelate le cause che l’hanno portata al decesso. La giovane era una specialista della combinata nordica, una disciplinaiva che farà tra l’altro il suo esordio ai Mondiali di Oberstdorf, in programma il prossimo anno. Nella futura stagione invernale avrà inoltre un circuito di Coppa del Mondo. Johanna era cresciuta nell’Uvb di Hinzenbach ed era già ritenuta una delle migliori ...