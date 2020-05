Servizi socio-educativi, 14 mln da Regione Lazio (Di venerdì 8 maggio 2020) Roma – “La Regione investe 14 milioni per un contributo straordinario ai Servizi socio educativi. La misura e’ suddivisa in tre tranche”. Lo ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali della Regione Lazio, Alessandra Troncarelli, nel corso di una conferenza stampa. “Tre milioni sono destinati ai nidi privati accreditati, questi Servizi sono privi di rapporto di convenzione, appalto o convenzione con enti pubblici e non possono accedere a quanto previsto dal Cura Italia ma possono solo ricorrere agli ammortizzatori sociali- ha detto Troncarelli- Con questo avviso, in scadenza lunedi’, viene riconosciuto alle imprese ammissibili un contributo straordinario di 100 euro al mese per ogni posto nido autorizzato e accreditato fino a un massimo di 60 posti da marzo a luglio.” “Il contributo massimo per ogni nido e’ di 30 mila euro. ... Leggi su romadailynews Bonafoni : servizi socio-assistenziali - bene la Regione Lazio (Di venerdì 8 maggio 2020) Roma – “Lainveste 14 milioni per un contributo straordinario ai. La misura e’ suddivisa in tre tranche”. Lo ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali della, Alessandra Troncarelli, nel corso di una conferenza stampa. “Tre milioni sono destinati ai nidi privati accreditati, questisono privi di rapporto di convenzione, appalto o convenzione con enti pubblici e non possono accedere a quanto previsto dal Cura Italia ma possono solo ricorrere agli ammortizzatori sociali- ha detto Troncarelli- Con questo avviso, in scadenza lunedi’, viene riconosciuto alle imprese ammissibili un contributo straordinario di 100 euro al mese per ogni posto nido autorizzato e accreditato fino a un massimo di 60 posti da marzo a luglio.” “Il contributo massimo per ogni nido e’ di 30 mila euro. ...

bancaetica : 9.800 nuovi posti di lavoro, 13mila pazienti assistiti, 38mila beneficiari di servizi socio-assistenziali. Abbiamo… - FedSolidarieta : RT @FedSolidarieta: #Abruzzo Povertà in crescita, Confcooperative: rilanciare i servizi socio-sanitari con la cooperazione sociale @notizie… - FedSolidarieta : #Abruzzo Povertà in crescita, Confcooperative: rilanciare i servizi socio-sanitari con la cooperazione sociale… - loris76181678 : RT @CislLombardia: Caregiver, Fnp Cisl Lombardia: serve una legge di tutela Didonè: sostituiscono i servizi socio-sanitari sul territorio h… - MammaNunmat64 : RT @Ivan__soli: Ho già un socio al 60% si chiama stato pago regolarmente la mia quota in tasse per avere servizi ,che molto spesso non ho .… -

Ultime Notizie dalla rete : Servizi socio Servizi socio-educativi, 14 mln da Regione Lazio RomaDailyNews Decreto Rilancio, ipotesi bonus baby sitter da 1.200 euro. Tax credit vacanze fino a 500 euro

nelle diverse declinazioni che vanno dai servizi integrativi per l'infanzia ai servizi socio educativi territoriali. E' quanto prevede la proposta contenuta nel documento di lavoro per la messa a ...

Decreto rilancio, la bozza: «Bonus babysitter 1.200 euro, sconti alle bollette per le mini-imprese. In smart working chi ha figli piccoli»

Potrebbe arrivare presto il decreto del governo per sostenere l'economia: si chiamerà «dl Rilancio» e dovrà aiutare famiglie e imprese nella fase di gestione della crisi provocata dal coronavirus. I d ...

nelle diverse declinazioni che vanno dai servizi integrativi per l'infanzia ai servizi socio educativi territoriali. E' quanto prevede la proposta contenuta nel documento di lavoro per la messa a ...Potrebbe arrivare presto il decreto del governo per sostenere l'economia: si chiamerà «dl Rilancio» e dovrà aiutare famiglie e imprese nella fase di gestione della crisi provocata dal coronavirus. I d ...