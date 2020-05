Serie A, in caso di ripartenza il campionato sarebbe regolare o falsato? (Di venerdì 8 maggio 2020) In questi giorni dovrebbe andare in scena la riunione tra il Governo e il mondo del calcio italiano per decidere se e quando ripartire. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, si va sempre più verso la decisione di ricominciare il campionato sospeso lo scorso 9 marzo. Si starebbe convincendo, infatti, anche il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, inizialmente scettico. Tuttavia quello che vedremo sarà un campionato regolare? La domanda, infatti viene spontanea dato che quello che... Leggi su 90min Spadafora : "18 maggio? Dipende dai contagi. In caso di Serie A - porte chiuse"

Spadafora : "Serie A - farò di tutto per ripartire : i tempi per le decisioni e il provvedimento in caso di stop"

Modello francese in serie A? Ecco i verdetti in caso di stop anticipato (Di venerdì 8 maggio 2020) In questi giorni dovrebbe andare in scena la riunione tra il Governo e il mondo del calcio italiano per decidere se e quando ripartire. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, si va sempre più verso la decisione di ricominciare ilsospeso lo scorso 9 marzo. Si starebbe convincendo, infatti, anche il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, inizialmente scettico. Tuttavia quello che vedremo sarà un? La domanda, infatti viene spontanea dato che quello che...

Ultime Notizie dalla rete : Serie caso La verità sul caso Harry Quebert - Serie TV Sky Tg24 Ripresa Serie A, pace fatta tra i medici sportivi e la FIGC. Ma c'è un problema tamponi

Nella giornata di ieri si è ricomposta la frattura tra la Federazione Medico Sportiva rappresentata dal presidente Maurizio Casasco e la FIGC. Nella giornata di ieri, spiega La Gazzetta dello Sport og ...

Matteo Petrucci: "Ripresa Serie A? Sarà il premier Conte a decidere"

Le parole di Matteo Petrucci "Sull'esito dell'incontro tra CTS e Federcalcio ci sono stati esiti contrastanti, il nodo rimane sempre quello legato a come comportarsi in caso di positività a campionato ...

