Regno Unito, soccorritori ballano e scherzano mentre il paziente Covid è sulla barella: bufera per il video su TikTok

Un gruppo di soccorritori del servizio di ambulanze britannico si è esibito nella cosiddetta "coffin dance" (la danza della bara), in un video condiviso su Tik Tok e diventato virale, definito dagli utenti vergognoso e inopportuno per aver fatto dell'ironia sull'epidemia di Coronavirus. La clip mostra quattro operatori che danzano con un finto malato di Covid caricato sulle spalle – facendo il verso al celebre meme dei becchini ghanesi – e su Tik Tok è ha ricevuto oltre 40mila visualizzazioni prima di essere eliminata. "Non è professionale"; "È irrispettosa delle famiglie in lutto", hanno scritto gli utenti indignati sui social. Qualcuno ha accusato i protagonisti della scena di "prendersi gioco delle persone affette da ...

Nel Regno Unito non ci sono polemiche sull’app - anche se non funziona

Un gruppo di soccorritori del servizio di ambulanze britannico si è esibito nella cosiddetta “coffin dance” (la danza della bara), in un video condiviso su Tik Tok e diventato virale, definito dagli u ...

In Cornovaglia sono nati due esemplari dei gatti più piccoli del mondo, a rischio estinzione

Una bella notizia arriva dal Regno Unito: sono nati due cuccioli di gatti della specie più piccola del mondo, il gatto rugginoso. Il lieto evento è avvenuto al Porfell Wildlife Park and Sanctuary, in ...

